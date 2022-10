BISCEGLIE- È durata quasi un mese la campagna proposta dal Lions Club di Bisceglie “Zaino sospeso – Raccolta solidale di materiale scolastico – Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino”.

Ieri 17 ottobre il presidente del Lions Alfonso Amorese, la segretaria Giusi Cocola e una volontaria, la signora Mariuccia, hanno consegnato al coordinatore cittadino della Caritas Sergio Ruggieri il materiale scolastico raccolto presso le cartolibrerie che hanno aderito.

“Zaino sospeso è un service distrettuale – ha spiegato il presidente Amorese- e soltanto noi di Bisceglie abbiamo aderito. Siamo contenti della risposta in primis dei titolari delle cartolibrerie che, oltre ad esporre la locandina della campagna e a sollecitare i propri clienti, sono stati generosi nelle loro donazioni; tanti sono i cittadini che, recatosi ad acquistare il materiale scolastico per i propri figli hanno donato qualcosa per i bimbi di famiglie in difficoltà. A tutti va un sentitissimo “Grazie”.”

“Riteniamo che la Caritas sia l’ente più vicino ai cittadini in stato di bisogno- ha aggiunto Amorese- perciò abbiamo ritenuto doveroso consegnare a loro quanto è stato raccolto: quadernoni, fogli ad anelli, colori, astucci, oltre a penne e matite ed altro materiale di cancelleria. Sono stati donati anche zainetti e cartelline.”

Un grazie di cuore è stato restituito ai rappresentanti dei Lions da Sergio Ruggieri che ha sottolineato come la crisi economica in atto colpisce maggiormente le famiglie con piccoli scolari e studenti, e quanto viene fatto da associazioni del territorio è naturalmente di grande aiuto per la Caritas alla quale arrivano quotidianamente richieste di vario genere.

La raccolta di “Zaino sospeso” continuerà in altre forme ed in altri momenti e sarà mantenuto ancora un filo invisibile tra Lions e Caritas.

Appello urgente

Nella stessa serata di consegna Sergio Ruggieri ha tenuto un incontro con volontarie che si occupano del sostegno didattico ai ragazzi in difficoltà.

Il coordinatore cittadino Caritas ha sottolineato come stiano arrivando richieste di sostegno didattico per ragazzi di scuola media. In alcune parrocchie è già partito quello rivolto ai bambini della scuola elementare, ma vi è grande difficoltà a reperire volontari per ragazzi delle medie.

“Si approfitta di questo comunicato per rivolgere un appello ad insegnanti in pensione, studenti degli ultimi anni delle superiori ed universitari per una disponibilità ad aiutare nel pomeriggio i ragazzi in difficoltà: quanti hanno voglia di impegnarsi anche solo una volta alla settimana per due ore, potrebbero contribuire con efficacia a contrastare la povertà educativa, ormai sempre più dilagante.

“Si chiede, inoltre, la collaborazione degli insegnanti a sollecitare i propri studenti a mettere a disposizione di ragazzi più giovani le proprie competenze acquisite negli anni di studio intraprendendo una attività di volontariato anche solo una volta a settimana. Ai giovani delle superiori sarà rilasciato un attestato da utilizzare come credito formativo.”

Per informazioni rivolgersi a Sergio 3356373728, Gianna 3495962611, Marisa 3386823693