WFC Grottaglie, Ciro Dequarto preparatore atletico di supporto

La famiglia della WFC Grottaglie accoglie una nuova figura professionale: Ciro Dequarto, proveniente dall’ASD Atletica Grottaglie. Il suo compito è affiancare il preparatore atletico e contribuire al successo della squadra.

Il suo ingresso nella società è avvenuto a metà gennaio, con un incontro con il presidente Abatematteo. Durante la discussione, Dequarto ha condiviso la sua passione per lo sport e le sue esperienze sia come atleta che come allenatore, incluso il suo contributo nell’A.S.D. Atletica Grottaglie e nel calcio. Ha anche mostrato interesse nel calcio a 5 femminile. La società lo ha accolto calorosamente, facendolo sentire parte integrante del gruppo e del progetto, soprattutto sotto l’aspetto umano, che considera il valore fondamentale.

Il ruolo di Ciro Dequarto nel calcio è quello di preparatore atletico, mentre al di fuori di questo sport si dedica all’allenamento di atletica leggera, una passione coltivata con dedizione per oltre quindici anni. La sua metodologia si basa sulla valutazione del percorso stabilito avendo studiato, valutato e modificato con successo diverse metodologie di allenamento nel corso degli anni. La sua filosofia di allenamento combina la passione con il desiderio costante di miglioramento, accompagnato da un supporto attento e progressivo da parte di chi lo segue.

Ciro Dequarto condivide un ottimo rapporto con lo staff, evidenziando la presenza di stimolanti confronti che portano alla crescita collettiva del team e dello staff. Il suo rapporto con il preparatore atletico è particolarmente positivo, caratterizzato dalla umiltà e disponibilità reciproca. Il preparatore atletico si è messo più volte a disposizione, fornendo risposte chiare alle domande di Dequarto e offrendo preziosi consigli per migliorare le sue conoscenze e potenzialità. Una collaborazione improntata sulla fiducia reciproca che promette di portare la WFC Grottaglie a nuovi livelli di successo.

