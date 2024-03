Pallamano A/Gold, Fasano: sfida al vertice con Bozen

Archiviato vittoriosamente il recupero infrasettimanale di Cingoli, la Sidea Group Junior Fasano torna tra le mura amiche per ospitare alle ore 18 di sabato, 9 marzo, il Bozen.

L’impegno, valido per la 7a Giornata di ritorno della Serie A Gold, e ultimo prima della pausa per il doppio confronto Italia-Belgio valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2025, rappresenta una sfida al vertice del campionato, sfidandosi le squadre che oggi occupano rispettivamente il 2° ed il 4° posto della graduatoria. I punti in palio sono dunque estremamente preziosi per i piazzamenti Play-Off, con le due squadre che all’andata furono protagoniste di una gara avvincente, conclusa sul 32-35 a favore dei biancazzurri, e che indubbiamente vorranno ripetersi con motivazioni ancora più sentite.

”Ci attende un’altra finale per ottenere il miglior piazzamento possibile – dichiara coach Vito Fovio – e sarà sicuramente una battaglia. Noi però ci arriviamo con il morale alto e con la consapevolezza dei nostri mezzi. Sono sicuro ci faremo trovare pronti

”.La partita, che sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su PallamanoTV al link www.youtube.com/watch?v=3TNDpBj0DD0, sarà arbitrata dai sig.ri Lorenzo Fornasier e Davide Schiavone, alla presenza del commissario federale Dario Fabbian.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

Il quadro completo delle gare in programma nel 20° turno: Teamnetwork Albatro-Pressano, Secchia Rubiera-Alperia Black Devils, Macagi Cingoli-Conversano, Carpi-Brixen, Sidea Group Junior Fasano-Bozen, Cassano Magnago-Sparer Eppan, Raimond Ego Sassari-Trieste.

