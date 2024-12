Welfare Bari, i volontari di Incontra a sostegno delle persone fragili

BARI – La macchina della solidarietà del Welfare del Comune di Bari non si ferma neanche durante queste festività natalizie. I servizi offerti in favore delle persone più fragili, in collaborazione con le realtà del privato sociale del territorio del capoluogo, prevedono infatti un calendario di appuntamenti ricreativi, socializzanti e di svago volti ad allietare i giorni di festa.

In tutte le strutture e le case di accoglienza comunali saranno garantiti pasti sociali (pranzo e cena) per gli ospiti, mentre gli operatori delle Unità di strada saranno impegnati ogni giorno nella distribuzione di coperte, bevande calde e panettone alle persone senza dimora. Preziosa, come ogni anno, la collaborazione con le associazioni di volontariato, le parrocchie e i tanti volontari che si mettono a disposizione dei più vulnerabili anche nei giorni di festa. Non solo cibo: ricco il calendario di appuntamenti di convivialità e svago. Come è accaduto la sera della vigilia in piazza Moro, davanti alla stazione di bari, dove gli operatori dell’Unità di Strada dell’associazione Incontra, sul loro foodtruck, hanno distribuito, vestiti da Babbo Natale, cena e panettoni e regali di Natale alle persone fragili e ai bambini.

