Natività, il significato del Natale nelle parole del vescovo Satriano

BARI – Un messaggio di auguri che parla a tutti: ai cittadini di Bari, a coloro che vengono da lontano e affrontano mille difficoltà, alle famiglie ferite dalle prove della vita, ma anche a chi si nutre dell’indifferenza quello che l’arcivescovo di Bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ha rivolto alla comunità durante la messa della natività che si è tenuta in Cattedrale, nel capoluogo pugliese.

Monsignor Giuseppe Satriano, nella sua omelia, si rivolge alla comunità con parole che invitano a riscoprire il significato autentico del Natale: una luce che illumina le tenebre, un sogno di Dio che diventa realtà nella nascita di Gesù. E per la processione della natività, il vescovo ha voluto con sé un gruppo di ex tossicodipendenti e ludopatici proprio a testimonianza del fatto che dopo aver perso la retta via c’è sempre una rinascita

