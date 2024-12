Bari, vigilante aggredito a piazza Umberto: convalidato l’arresto

BARI – Il gip del Tribunale di Bari ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia Locale per l’accoltellamento in Piazza Umberto, del vigilante del Villaggio di Babbo Natale. Il soggetto è in misura cautelare ai domiciliari in attesa del giudizio. Confermata ipotesi di reato di tentato omicidio oltre al porto abusivo dell’arma costituita da un coltello a serramanico

