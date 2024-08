Weekend di fuoco: 43 gradi al Sud, 40 al Nord

Il prossimo weekend potrebbe essere il più caldo dell’anno. L’alta pressione di origine subtropicale continuerà a stazionare sull’Italia per almeno una settimana. “Le temperature aumenteranno fino a domenica, probabilmente rendendo il weekend del 10-11 agosto il più caldo del 2024. Si prevedono massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud, soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori, si raggiungeranno 42-43°C come in Libia e Tunisia.

Nei prossimi giorni il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, e a 35°C a Modena, Firenze e Mantova. Questa ondata di calore persisterà almeno fino all’inizio della prossima settimana. Si prevedono temporali di calore pomeridiani in Sicilia, sulle Alpi e sugli Appennini, con situazioni simili anche mercoledì: mattinate serene e calde, con temporali intensi nel pomeriggio, specialmente vicino ai rilievi, ma non esclusi anche in pianura.

Nonostante questi temporali, le massime raggiungeranno 37°C a Terni, 36°C a Ferrara e Roma, e 35°C a Bolzano e Bologna. Da venerdì, le temperature si impenneranno ulteriormente. Il caldo estremo dovrebbe lasciare l’Italia intorno a Ferragosto, iniziando dal Nord, con temporali e fulmini.

Previsioni Dettagliate

Mercoledì 7

– Nord: sole e temporali, anche in pianura.

– Centro: temporali pomeridiani in Appennino, sole altrove.

– Sud: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano.

Giovedì 8

– Nord: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano.

– Centro: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano.

– Sud: sole prevalente e molto caldo.

Tendenza

L’anticiclone africano continuerà a dominare, portando tempo soleggiato e molto caldo.

