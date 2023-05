FRANCAVILLA – La Vipostore Francavilla bissa il 3-0 sulla Pallavolo Crotone anche nella gara di ritorno del primo turno playoff ed approda al girone triangolare finale che deciderà la formazione promossa in serie B1. Tre set diversi tra loro per svolgimento e punteggio, ma che confermano una volta di più la grinta, la voglia, lo spirito di gruppo delle ragazze di mister Giunta.

Il primo parziale vede partire forte le francavillesi con 3 piazzati a terra di Kostadinova, poi qualche errore in battuta e la difficoltà a contrastare il servizio di Biscardi riportano sotto Crotone. Vipostore allunga a metà set, ma le calabresi rientrano in corsa punto a punto grazie nuovamente alle battute di Biscardi. Mister Giunta, ad un certo punto, tenta anche la carta D’Onofrio come una sorta di libero aggiuntivo per aiutare la ricezione. Chiudono il set sul 25-22 due punti di una Kostadinova micidiale in attacco, seppur un po’ in difficoltà in ricezione.

Il muro crotonese fa partire alla grande le ospiti nel secondo parziale (1-4), ma Francavilla rimonta lentamente fino ad allungare sul turno al servizio di Labianca. Vantaggio che va via via aumentando fino al 25-16 in scioltezza: oltre a Kostadinova, in attacco sale di livello capitan Morone. Vipostore a questo punto già qualificata, ed il terzo parziale serve solo per le statistiche; il comodo avvio (6-2) fa pensare ad una pratica facile facile per le padrone di casa, ma Crotone, con orgoglio e tenacia, rimonta punto a punto portando il set ai vantaggi. Alla terza palla match, la Vipostore, trascinata dalla mano caldissima di Tornesello, chiude sul 28-26, tra il tripudio del pubblico casalingo.

Ora gli ultimi due step per scrivere la storia, il girone triangolare finale che vedrà impegnata la Vipostore prima a Caltanissetta in trasferta, quindi sul terreno amico contro Pontedera. Chi fa più punti sale in B1: il conto alla rovescia è iniziato.

VIPOSTORE FRANCAVILLA – PALLAVOLO CROTONE 3-0 (25-22/25-16/28-26)

VIPOSTORE FRANCAVILLA: Kostadinova 18, D’Onofrio, Tornesello 10, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 3, Labianca 9, Lapenna, Cristofaro 7, Fanigliulo, Caforio, Morone 10. All. Giunta.

CROTONE: Kuz, Barile, Gernone 3, Maggipinto (L), Cosentino 11, Confaloni 2, Misceo 5, Cesario 2, Biscardi 18, Greco 4, Boscacci 1. All. Asteriti.

Arbitri: Pardo – Arghittu.

