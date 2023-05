FRANCAVILLA FONTANA – Svolta nell’omicidio di Paolo Stasi, con i carabinieri del comando provinciale di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana che, dall’alba di questa mattina, stanno eseguendo delle ordinanze di misura cautelare chieste dalle procure di Brindisi e Lecce a carico di cinque persone accusate dell’omicidio in concorso del 19enne, ucciso a colpi di pistola sull’uscio della sua abitazione di via Occhibianchi il 9 novembre del 2022. In tutto, nell’inchiesta, ci sono 8 indagati a vario titolo, uno di loro per l’omicidio del ragazzo, con due arresti in carcere. Maggiori dettagli nell’edizione delle 6.45 del telegiornale di Antenna Sud.

