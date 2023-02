Volley: Vibo Valentia-Castellana, finale Coppa Italia A2 sold out

Arrivata in Calabria, nel primo pomeriggio di venerdì 3 febbraio, la Bcc Castellana Grotte, pronta a disputare la finale della 26esima edizione della Del Monte Coppa Italia A2 al Pala Maiata di Vibo Valentia contro i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in calendario sabato 4 febbraio 2023, con prima battuta alle ore 19,45.

Cornice delle grandi occasione per la sfida che mette in palio il trofeo con la coccarda tricolore e che mette di fronte la prima e la seconda della classifica della serie A2 Credem Banca e le teste di serie numero 1 e numero 2 della stessa Del Monte Coppa Italia A2: saranno 3500 gli spettatori sulle tribune del Pala Maiata, in gran parte tifosi giallorossi, ma con una buona rappresentanza di sostenitori in arrivo dalla Puglia.

Proprio in virtù della comunicazione effettuata da Lega Pallavolo Serie A circa la chiusura dei canali di vendita, la New Mater Volley Castellana Grotte consiglia ai propri tifosi di mettersi in viaggio per Vibo Valentia solo con la certezza di aver già acquistato il biglietto di ingresso alla partita.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) con il commento di Stefano Locatelli e Alberto Cisolla e in live streaming internazionale sul sito volleyballworld.tv.

