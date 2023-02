Volley B2/F: Subito campionato per Fasano dopo impresa in Coppa

Dopo l’impresa delle fasi preliminari di Coppa Italia serie B2, che qualifica la Pantaleo Podio Volley Fasano alle F4, torna il campionato.

Prima gara di ritorno per le ragazze di coach Paolo Totero chiamate a dimenticare in fretta il successo ottenuto in coppa per riconcentrarsi in questo girone di ritorno che tra qualche mese decreterà la regina del girone L. Pass valido per l’accesso nel campionato di serie B1.

Avversarie di turno le ragazze del Gada Group Pescara attuale fanalino di coda del torneo, dopo il ritiro dalla competizione del Nocciano Chieti. Gara da non sottovalutare per le gialloblù fasanesi, che a differenza delle altre formazioni non hanno potuto godere dei 15 giorni di sospensione del campionato imposti dal calendario per dar spazio alle qualificazioni per le F4 di coppa.

Importante, per Simona Corallo e compagne, recuperare le energie per ripartire in maniera decisa ed efficace con un girone di ritorno che, dopo l’approfondita conoscenza di tutti i roster, potrebbe risultare un torneo denso di incognite e sorprese.

Nella gara di andata, le ragazze del presidente Renzo Abete si imposero agevolmente sul roster pescarese con un perentorio 3-0. Match che mise subito in chiaro la forza del gruppo gialloblù imbattuto nel girone di andata.

“Partita che dobbiamo temere – afferma coach Paolo Totero –, affronteremo una formazione in cerca di punti salvezza e che negli ultimi giorni ha avuto la possibilità di riposare e di studiarci bene. Noi dobbiamo immediatamente recuperare le giuste energie mentali e fisiche dopo le due gare di coppa. Abbiamo speso tanto, ma abbiamo preservato il ritmo gara e questo potrebbe essere un buon elemento per le prossime gare. Importante sarà partire col piede giusto e ritrovare la giusta concentrazione e determinazione che ci ha permesso di superare il turno di coppa”.

Gara prevista in programma alle 14.30 di sabato 4 febbraio alla palestra Salvemini, con la direzione di Marialaura Ingrosso e Valentina Angeloni. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.

