Volley, Taranto perde la battaglia con la Lube, ma è polemica con gli arbitri

Dopo una battaglia intensa, Taranto si è dovuta arrendere a Civitanova con il risultato di 3-1 (25-23, 22-25, 22-25, 28-30), ma dirigenza e squadra rossoblu sono indignate per alcune decisioni arbitrali che avrebbero influenzato negativamente l’andamento del match.

Vinto il primo set, gli ionici hanno lottato punto a punto nei successivi con Lanza e Gutierrez protagonisti: i due hanno messo a segno rispettivamente 18 e 15 punti. Nikolov, dall’altra parte della rete, ha ottenuto il titolo di MVP, sfruttando l’unica occasione di vantaggio per la Lube nel quarto set.

Il rammarico tra i rossoblù è palpabile, ma c’è anche consapevolezza delle proprie capacità, considerando il doppio impegno previsto a metà settimana a Modena e nel weekend a Piacenza.

La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e nervosismo, derivanti dalle decisioni arbitrali contestate, che hanno notevolmente influenzato l’umore e le prestazioni dei giocatori.

Taranto, guidata dalla diagonale De Haro-Sala e con giocatori come Jendryk, Gargiulo, Lanza, Gutierrez e il libero Rizzo, ha dato il via a una partita in cui i colpi di Gutierrez e Sala hanno inizialmente impressionato.

Tuttavia, la Lube ha mostrato la sua forza, superando gli ionici in alcuni momenti chiave. Il secondo set è stato un susseguirsi di colpi e contromosse, mentre nel terzo la Lube ha preso il controllo, portandosi avanti 2-1 nel complesso.

Nel quarto set, nonostante i rossoblù siano riusciti a mantenere un vantaggio iniziale, la Lube ha mostrato determinazione, riuscendo a ribaltare la situazione e chiudendo il match con il punteggio di 28-30.

Al di là del rammarico per la sconfitta, la Gioiella ha dimostrato fiducia nelle sue capacità e si prepara per i prossimi impegni in un periodo intenso di partite.

“Dopo un primo set giocato ai vantaggi, molto forte, poi abbiamo avuto un calo nel secondo quando Lube ha giocato bene in battuta mettendoci in difficoltà così come nel terzo. Il quarto periodo è stato tirato, ma resta il rammarico per varie situazioni. Nelle prossime gare andremo alla ricerca dei punti che ci permettano di ottenere una classifica migliore. Andremo a Modena con la stessa cattiveria, con l’obiettivo di far male”. Così Lanza al termine della sfida con la Lube.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 11, Trinidad 6, Lanza 18, Jendryk 6, Sala 12, Russell 1, Gutierrez 15, Rizzo L, ne Bonacchi, Alletti, Paglialunga, Raffaelli, Luzzi all Travic.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 12, Thelle 1, Cremoni L2, Motzo, Bisotto, Balaso L, Lagumdzija 16, Nikolov 15, De Cecco 3, Bottolo 16, Anzani 5, Bottolo 16, Larizza, Yant 1 all Blengini

