Volley, Prisma Taranto: Bongiovanni non ha nessuna intenzione di mollare

“Come spesso accade nel variegato mondo dei siti giornalistici online e in alcune realtà da fantasport dove girano sempre i “soliti personaggi” con le solite metodologie di cattiva informazione, anche quest’anno a seguito di un più che giustificato rammarico espresso pubblicamente dopo una prestazione che ha lasciato tutti delusi e amareggiati, se non indignati, qualcuno ha voluto leggere oltre le righe cose che non stanno né in cielo né in terra”, dice in una nota Tonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto.

“Vogliamo rassicurare i nostri tifosi e appassionati fedelissimi tarantini, che sono con noi ogni domenica, e tutti coloro che negli anni ci hanno seguito con amore e grande passione, che Taranto e la Prisma sono una realtà che è tornata nella pallavolo da quattro anni, ma che intende scrivere ancora molte pagine di questa avventura in riva allo Jonio. Un connubio di cuore, di sport, e di appartenenza”, puntualizza Bongiovanni.

”Emoziono che vogliamo condividere anche con i cittadini di Taranto che ancora non hanno avuto modo di conoscere questo bellissimo sport, ma che presto conosceranno grazie anche al lavoro meticoloso e appassionato del nostro valido staff e della dirigenza che vive con noi ogni momento nella vittoria e nella sconfitta”, aggiunge il numero uno della Prisma Taranto.

”Siamo certi che con il vostro aiuto e sostegno cresceremo insieme sempre all’insegna dei veri valori che lo sport ci insegna: fair play, lealtà e sano agonismo, che sono gli stessi che i nostri atleti sanno di dover mettere in campo. Le delusioni fanno parte del gioco, ma a noi piace condividerle con chi ci sta vicino perché siamo una famiglia che ogni anno diventa sempre più forte e consapevole”, conclude Tonio Bongiovanni.

