Volley: Prisma Taranto, programma di congiunti e tornei

Il percorso di lavoro della Prisma Taranto entra nella quarta settimana. Il programma pre season ora prevede una serie di allenamenti congiunti e tornei ufficiali, che serviranno per misurare il livello di gioco permettendo allo staff tecnico le prime valutazioni. Per gli allenamenti al PalaMazzola le porte restano aperte così come per le altre sedute di allenamento.

Ecco l’elenco degli appuntamenti sul campo della Gioiella Prisma Taranto

16/9 Allenamento Congiunto Gioiella Prisma – Castellana Grotte PalaMazzola

23/9 Allenamento Congiunto Gioiella Prisma – Castellana Grotte PalaMazzola

30/9 – 1/10 Trofeo del Codex e Del Castello Corigliano Calabro

14-15/10 Torneo Spirito di Squadra Gubbio

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp