Sparatoria a Taranto

TA: All’altezza di un distributore di Carburanti in via mediterraneo sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco, probabilmente calibro 45. Stando a quanto si è appreso non ci sarebbero vittime e feriti. Il grave episodio si è verificato poco prima delle ore 19 di questa sera. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia di stato e gli esperti della polizia scientifica per i primi rilievi. Uno dei proiettili esplosi si è conficcato in un palo ad altezza d’uomo. La squadra mobile della questura di Taranto ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire ai colpevoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author