Volley, Prisma Taranto ospita la corazzata Piacenza al PalaMazzola

Alle 20.30 di venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, la Prisma Taranto ospita al PalaMazzola Piacenza, altra corazzata costruita per vincere, che poco ha cambiato dalla scorsa stagione, ma ha ingaggiato coach Andrea Anastasi per ottenere risultati di altissimo livello, puntando a trofei importanti e a un campionato di prima classe.

E nonostante qualche iniziale intoppo, con defezioni nel roster dovute a infortuni, si sta dimostrando un team di prima fascia che attualmente occupa la terza posizione.

Giacomo Raffaelli: “Vogliamo continuare la striscia positiva e muovere sempre la classifica, quindi con l’atteggiamento che stiamo portando in campo nelle ultime partite. È da un po’ che ci alleniamo duramente per portare a casa la prima vittoria, soprattutto in casa, che ci manca. Andremo ad affrontare una squadra molto importante, fatta di grandi giocatori e soprattutto lunga: sono anche un po’ in difficoltà fisica per diversi infortuni, però con la panchina lunga riescono a uscirne bene con risultati importanti. Sarà un’altra battaglia, come d’altronde lo sono un po’ tutte, siamo pronti e speriamo in una bella partita come abbiamo le ultime due, perché il gioco e l’atteggiamento stanno funzionando”.

