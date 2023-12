Volley B/M, Turi fermata sul campo della vicecapolista

Altra battuta d’arresto per la compagine turese costretta ad arrendersi per 3-0 sul parquet del tensostatico di Tuglie (LE) contro l’Allianz Galatone che consolida il secondo posto in graduatoria nel girone H.

Biancoazzurri arrendevoli e poco incisivi nei primi due set che si concedono troppo facilmente alla corazzata di casa, spietata e determinata a portare a casa l’intera posta in palio in qualsiasi modo, bene a muro e in difesa; più agguerriti e combattenti nel terzo parziale i ragazzi di mister Spinelli quando hanno duellato sino agli ultimi scambi costringendo Cester (top scorer del match) e compagni a chiudere ai vantaggi.

Per l’Arrè Formaggi una sconfitta che non fa drammi, contro una squadra costruita per il salto di categoria, ma in questa settimana bisognerà resettare tutto e prepararsi al meglio ai prossimi importantissimi scontri diretti delle ultime giornate di questo 2023.

Domenica, al Palazzetto di via Cisterna alle 18, c’è il penultimo turno di campionato in serie B di quest’anno solare e per i biancoazzurri, all’ultimo impegno casalingo, c’è un “classico”, il derby del Sud Est barese con gli amici della Materdomini Castellana Grotte di mister Barbone. Urge una vittoria in questo scontro diretto per i ragazzi di mister Spinelli che dovrà aggredire e sbagliare il meno possibile sin da subito, spegnendo gli ardori dei giovani ragazzi della Mater.

Mister Spinelli si affida a Manginelli in regia e Fortunato opposto, alla coppia Scio-Lomurno di banda, Taccone-Furio al centro e Dammacco libero. La Green Volley Galatone contrappone e Cester opposto, Garofalo e Lentini laterali, Musardo e Papa centrali, Barone libero.

Ci prova il Turi nelle fasi iniziali a sorprendere i padroni di casa con l’1-3 siglato da Fortunato ma i biancoverdi sono concentrati ed impattano subito (5-5) e si lanciano avanti con l’asso di Cester, 7-5. Prova a lottare l’Arrè Formaggi ma sbaglia troppo (15-11) ed il Galatone tira dritto e gestisce sino al 25-17 siglato dall’opposto Cester.

La panchina turese prova a scuotere il sestetto in campo con l’inserimento di Milillo per Furio e Romano per Lomurno. Non cambia molto l’andamento del parziale che segue il solco di quello precedente con i padroni di casa spietati a cannibalizzare in modo agevole un parziale chiuso sul 25-15.

Prova d’orgoglio e di carattere di Scio e compagni nel terzo set. Prova il Galatone a scappare sull’8-5 ma il Turi ricuce ed è alle calcagne. Qualche decisione arbitrale errata, almeno un paio per gli ospiti, accendono gli animi in campo e soprattutto tra le panchine aggiungendo un po’ di brio. L’Arrè Formaggi ricuce e resta a -1 sul 17-16 e 20-19 e ristabilisce il pari sul 22-22 (a rete Cester). Si gioca sino al mani e fuori di Lentini del 25-23.

GREEN VOLLEY GALATONE (LE) vs ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 3-0 (25-17/ 25-15/ 25-23)

GREEN VOLLEY GALATONE: Cocozza ne, Musardo 6, Zivojinovic 1, Garofalo 11, Barone (L), Carcagnì 1, Papa 6, De Matteis (L) ne, Cester 16, Lentini 12, De Filippis ne, Boesso ne, Carrozzini ne. Allenatore: A. Cavalera.

nota: battute sbagliate 9, ace 3, muri vincenti 10, ricezione 64% (30%perfette), attacco 44%.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano, Portoghese ne, Basile (L) ne, Lomurno 7, Taccone 3, Dammacco (L), Fortunato 11, Scio 11, Furio 1, Milillo 1, Petronella, Manginelli 2, Romano 3. Allenatore: G Spinelli.

nota: battute sbagliate 10, ace 1, muri vincenti 2, ricezione 52% (20%perfette), attacco 38% .

arbitri: Antonella Monteleone (Taranto) e Raffaele Leopoldo Mansi (Barletta).

durata impostata: 25′; 22′; 25′.