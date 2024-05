Volley, Prisma Taranto: dal Benfica arriva Diogo Fevereiro

Il giovane talento portoghese Diogo Fevereiro, classe 2005 per 181 cm, fa il suo ingresso alla Prisma Taranto. Originario di Lisbona, Fevereiro porterà la sua esperienza e il suo talento come secondo palleggiatore, affiancando la maestria di Jan Zimmermann.

Proveniente dalle file del Ginasio Clube de Santo Tirso, Fevereiro ha affinato le sue abilità nel campionato under 21 con l’Sc Espinho prima di approdare al Benfica, dove ha giocato sia nell’Under 21 che in prima squadra.

La sua crescita non è passata inosservata, specialmente durante la scorsa stagione quando ha brillato in diverse occasioni nella Champions League, anche contro squadre di alto calibro come quella di Piacenza, dimostrando di essere un giocatore versatile e pronto a fare la differenza.

A livello nazionale, Fevereiro ha rappresentato il Portogallo nelle categorie under 17 e under 19, consolidando la sua reputazione come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama pallavolistico portoghese.

Il direttore sportivo Corsano ha elogiato le qualità di Fevereiro, sottolineando il suo potenziale di crescita e la sua capacità di portare entusiasmo e determinazione al team fin dalle prime battute della stagione.

Fevereiro stesso ha espresso la sua gioia nell’affrontare questa nuova sfida nella Superlega, definendola uno dei migliori campionati al mondo e manifestando la sua determinazione nel contribuire al successo della squadra.

L’arrivo di Fevereiro a Taranto è visto come un’opportunità per il giovane talento di mettersi alla prova in un contesto di alto livello e di continuare a crescere come giocatore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della Gioiella Prisma nella prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author