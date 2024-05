Calcio Bari: il ds Paolo Bravo potrebbe prendere il posto di Polito

BARI Spunta un altro nome per sostituire il direttore sportivo del Bari Ciro Polito: si tratta di Paolo Bravo, dirigente protagonista del miracolo Sudtirol, club con cui ha rinnovato il contratto nel marzo del 2023. La famiglia De Laurentiis avrebbe puntato su di lui per programmare la prossima stagione in serie B e ci sarebbe stato già un incontro. Nato a Brescia il 12 febbraio 1974, Paolo Bravo è un ex calciatore professionista, ruolo terzino. Il Bari avrebbe puntato i suoi riflettori anche su Guido Angelozzi, fresco di retrocessione in serie B con il Frosinone e Mauro Meluso dirigente del Napoli. Paolo Bravo in questo momento sarebbe più quotato rispetto agli altri due. Entro dieci giorni il nodo direttore sportivo si sbloccherà, Quasi scontato il divorzio da Polito. L’attuale dirigente barese, non avrebbe più feeling con l’ambiente e a quanto pare anche i rapporti con la società non sarebbero più idilliaci.

