Taranto, ‘Ospedale San Cataldo pronto il 31 dicembre 2024’

Lo dichiarano i consiglieri regionali Vincenzo Di Gregorio e Fabiano Amati

Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto sarà completato il prossimo 31 dicembre. Questa rassicurazione è emersa oggi durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese. Attualmente, il cantiere ha raggiunto il 94% dello stato di avanzamento lavori, con le ultime fasi in corso.

“Lo stato di avanzamento lavori ha raggiunto il 94% – commenta Vincenzo Di Gregorio, presidente della commissione Sanità – sul cantiere attualmente sono presenti 250 unità e 30 tecnici impegnati nell’esecuzione delle opere di finitura. Si tratta di un’opera imponente che la comunità ionica attende da anni. Un grande intervento con grandi numeri: una superficie di 260mila metri quadrati; struttura su 4 livelli; 715 posti letto; 70 ambulatori; 28 sale di diagnostica; 19 sale operatorie; 2.300 posti auto; un eliporto. Siamo, ormai, alle battute finali per la realizzazione di una struttura che finalmente riequilibrerà le carenze sanitarie di cui soffre il territorio ionico”.

Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, ha dichiarato: “Per il nuovo ospedale di Taranto tutto procede secondo programma e il termine di fine lavori è confermato per il 31 dicembre 2024. Manca ancora il 6% della produzione per 46 stati di avanzamento lavori. Le maestranze impiegate in media nell’ultimo mese sono 250. Circa gli arredi e le attrezzature, risultano tutte in fase di fornitura, tranne una”.

