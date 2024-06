Guardie mediche nel metapontino, Ugl sollecita intervento urgente

In merito alla questione delle guardie mediche nel Metapontino, Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, sollecita Nunzio Cesare Friolo, direttore dell’ASM, Maurizio, e Vito Bardi, presidente della Giunta Regionale di Basilicata.

Le pressanti richieste di diversi cittadini spingono, come ogni anno, a ritornare sulla delicata questione del servizio di Guardia Medica. Questi presidi sono di fondamentale importanza per le comunità locali, non solo durante la stagione estiva, ma durante tutto l’anno. Tuttavia, con l’arrivo dell’estate, il bisogno diventa particolarmente urgente.

Nonostante la carenza di personale medico, soprattutto nell’ambito dell’emergenza, l’Ugl Provinciale chiede all’azienda sanitaria di Matera di garantire immediatamente il servizio di guardia medica estiva in tutte le località della costa ionica: Metaponto di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, oltre che nella città di Matera.

“Senza entrare nel merito delle decisioni organizzative e finanziarie, è essenziale sottolineare l’importanza di questi presidi come punti di riferimento per le comunità locali, che presto accoglieranno un gran numero di turisti. Confido nella vostra attenzione e sensibilità nel prendere decisioni tempestive per avviare il servizio già dai prossimi giorni”, sottolinea Giordano.

