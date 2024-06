Lecce, Tete Morente è in Salento

L’attaccante spagnolo José Antonio Morente Oliva è appena atterrato in Salento e sta per raggiungere Lecce. Previste per la giornata di doman le visite mediche di rito, al termine delle quali verrà ufficializzato come primo colpo della sessione estiva di calciomercato dei giallorossi.

