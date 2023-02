Volley: PM Potenza a Corato, scontro diretto per il decimo posto

Per la quindicesima giornata del campionato di Serie C femminile la PM Volley Potenza sarà impegnata a Corato per lo scontro diretto di metà classifica che vale il decimo posto del girone A.

La formazione di coach Marco Orlando è reduce da un periodo sfortunato in cui non è riuscita a esprimere il proprio potenziale a seguito di una serie di problematiche che non hanno mai portato ad avere il roster al completo.

C’è però la volontà di ritrovare la rotta e puntare a fare punti: “Abbiamo svolto un’ottima settimana di lavoro – sottolinea coach Marco Orlando – cercando con tutte le forze di riprendere il morale della squadra che ha attraversato un periodo difficile che aveva ed ha bisogno di un’iniezione di fiducia ed un po’ di grinta; è una partita sentita, siamo pronti per giocarcela al meglio anche perchè Corato già all’andata ci ha regalato un tie-break lungo con una partita combattutissima, sono ragazze giovani con elementi di esperienza che fanno di loro un’ottima formazione e sono guidata benissimo da coach Anna Grazia Matera”.

Dalla sua Corato ha il vantaggio di giocarsela in casa su un campo difficile: “Sappiamo che il fattore campo è dalla loro parte, ci siamo preparati ad una partita difficile che deve portarci alla prova di maturità, dobbiamo cercare di invertire la rotta e – conclude il tecnico rossoblù – cominciare a lavorare per la salvezza che è un obiettivo che meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto vedere e stiamo facendo vedere in questo campionato”.

La gara prenderà il via alle 16:30 presso il Tensostatico comunale di Corato (BA) sotto la direzione di gara dei signori Magno e De Troia.

