Volley: Molfetta, Bernardi ‘Ad Ancona per continuare a sognare’

Prima trasferta del girone di ritorno per l’Indeco Molfetta che, sabato 11 febbraio, affronta la Bontempi Begin Hotels Ancona.

Quella marchigiana è una squadra assai ostica: capolista dello scorso anno nel vecchio girone adriatico, dopo un avvio balbettante, hanno terminato in crescendo il girone di andata, abitando stabilmente la parte sinistra della classifica, totalizzando 22 punti, frutto di sette vittorie e sette sconfitte. Da novembre a gennaio, l’Ancona di mister Della Lunga ha ottenuto una striscia di sei vittorie nette consecutive, interrompendo il buon momento, sette giorni fa, contro la vicecapolista Turi.

L’Indeco, invece, ha iniziato il girone di ritorno al meglio: dopo un primo set perso al fotofinish, gli uomini di Difino hanno regolato i talenti della Lube, mantenendo l’imbattibilità nel girone E e gli otto punti di vantaggio dal Turi, prima inseguitrice.

“Sappiamo benissimo che in questo girone di ritorno tutte le squadre vorranno batterci – le parole del regista Bernardi – e la dimostrazione è stato l’ultimo match. Ancona è una squadra ostica ed esperta, capolista della scorsa annata e certamente saranno feriti dalla sconfitta rimediata contro Turi. Noi, invece, contro la Lube abbiamo dimostrato di essere concentrati e di avere pazienza nelle giocate, di saper andare sotto nel punteggio senza perdere la testa, lottando per i tre punti sempre. Ci attende un match difficile, ma sono sicuro che mostreremo la nostra pallavolo e tireremo fuori le armi migliori per continuare questo sogno che ci vede in vetta e imbattuti”.

Fischio d’inizio fissato alle ore 17,30 al PalaSport Brasili di Collemarino. Arbitreranno l’incontro Giulia Concilio e Pasquale Restaino

