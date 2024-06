Volley, Europeo U22 femminile tra Lecce e Copertino

Il grande volley internazionale fa tappa ancora una volta in Puglia. Dopo Andria e Cerignola, che due anni fa hanno ospitato l’edizione per le formazioni Under 21, toccherà a Lecce e Copertino accogliere tutte le stelle del futuro della pallavolo europea nella fase finale dell’Europeo Under 22 femminile. Fari puntati sulle azzurrine di Marco Mencarelli, determinate a portare a casa un altro titolo continentale dopo il successo per 3-2 contro la Serbia.

Otto le squadre ai nastri di partenza, ridistribuite equamente in due gironi. Oltre all’Italia, nel primo gruppo ci sono Ucraina, Lettonia e Turchia, mentre Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia si daranno battaglia nel secondo raggruppamento. La data cerchiata in rosso per l’inizio della competizione è lunedì 1° luglio, con la fase a gironi che si chiuderà il mercoledì successivo. A staccare il pass per le semifinali, in programma venerdì 5 luglio, saranno le prime due squadre di ciascun girone. La giornata conclusiva, invece, andrà in scena nella cornice del Palasport “San Giovanni da Copertino” di Lecce sabato 6 luglio, con le quattro formazioni pronte a contendersi sia il titolo che il gradino più basso del podio nella finalina per terzo e quarto posto.

Le buone notizie, in ogni caso, non finiscono qui. C’è anche un po’ di Puglia nella nazionale italiana femminile guidata da Julio Velasco, che ha conquistato in Thailandia la medaglia d’oro in Nations League battendo 3-1 il Giappone. A guadagnarsi le luci della ribalta, Maira Di Vagno, fisioterapista di Conversano, e Vanny Miale, preparatore atletico di Grottaglie.

