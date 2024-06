Andria, i Milan Club festeggiano tra gli ulivi con Filippo Galli

Non solo gli innumerevoli trofei alzati al cielo, ma soprattutto la consapevolezza di aver scritto pagine indelebili nella storia del calcio con il suo Milan. Filippo Galli è stato l’ospite d’onore del cinquantasettesimo raduno dell’Associazione Italiana Milan Club Puglia che ha trovato il suo epicentro ad Andria. Tredici anni con il rossonero come seconda pelle, dal 1984 al 1997, e una brillante carriera scandita da due Coppe dei Campioni, una Champions League, due Intercontinentali, cinque scudetti, tre Supercoppe europee e quattro Supercoppe italiane. Una vita quasi da gregario, al fianco di mostri sacri come Franco Baresi e Paolo Maldini. Il suo nome, però, brilla ancora nel firmamento rossonero.

Ad attirare l’attenzione dei tifosi rossoneri anche la Champions League conquistata nel 2007 ad Atene contro il Liverpool: penultimo trofeo vinto in Europa dal Milan.

