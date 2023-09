Volley: Europei maschili, Italia in Puglia per gli ottavi di finale

L’Italvolley campione d’Europa e del Mondo di Fefè De Giorgi arriverà nel pomeriggio di giovedì 7 settembre a Bari in vista degli Ottavi di Finale dei Campionati Europei maschili di pallavolo che dopo aver fatto tappa a Bologna, Perugia e Ancona per la Fase a Gironi, arriva in Puglia per Ottavi e Quarti di Finale.

Prima della Pool A, l’Italia incrocerà la vincente della sfida tra Macedonia del Nord e Repubblica Ceca: con ogni probabilità gli azzurri scenderanno in campo sabato 9 settembre al PalaFlorio di Bari (calendario ancora non definito dalla CEV).

Saranno quattro le gare che saranno ospitate al PalaFlorio valide per gli Ottavi di Finale tra sabato 9 e domenica 10 settembre con orari di gara alle 18 e alle 21. Sullo stesso campo si giocheranno anche i Quarti di Finale martedì 12 settembre con gli stessi orari di gara, alle 18 e alle 21.

Sale l’attesa in Puglia: il PalaFlorio si preannuncia gremito visto l’andamento della prevendita dei biglietti con un’ampia richiesta da tutta Italia e da tutta Europa per un evento sportivo di altissimo livello. A Bari arriveranno anche Polonia, Olanda e Serbia, nazionali tra le migliori in Europa con atleti del calibro di Leon, Atanasijevic, Nimir Abdel Aziz per citarne alcuni.

“C’è fermento, le ore passano e l’atmosfera si sta riscaldando – dichiara Paolo Indiveri, presidente del CR FIPAV Puglia -. La richiesta aumenta a dismisura, c’è tanta voglia di vedere questa nazionale che sta facendo impazzire l’intera nazione guidata da un tecnico pugliese, salentino. Speriamo di riuscire a fare la nostra parte come organizzazione, vogliamo far sentire tutto l’amore e la passione di questa regione a,una squadra che ci sta facendo sognare. Stiamo lavorando alacremente, abbiamo una squadra di volontari e di collaboratori che da mesi sono al lavoro. Il nostro obiettivo è accompagnare gli azzurri verso Roma nel miglior modo possibile. Ci tengo a ringraziare chi ci ha supportato per riuscire a mettere in piedi questo evento, dalla Federazione Italiana Pallavolo che ha creduto in noi, alla Regione Puglia e Puglia Promozione vicini all’evento, il Comune di Bari e gli sponsor locali, senza di loro ovviamente tutto ciò non era possibile. Questo evento sicuramente aiuterà la nostra terra dal punto di vista economico e della visibilità, a confermarsi a livelli altissimi”.

L’evento è cofinanziato dall’Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione. PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8.

La FIPAV rende noto che le vendite di alcune tipologie di tagliandi per le sedi di Bari e Roma risultato al momento bloccate perché le squadre partecipanti ancora in gioco hanno diritto a una prelazione su un numero determinato di tagliandi. Ciò comporta che i biglietti inizialmente riservati ai team e che progressivamente vengono eliminati dalla manifestazione verranno resi disponibili nella piattaforma ticketone.it non appena il quadro degli incroci della seconda fase sarà delineato. Con l’acquisto dei biglietti giornalieri si avrà diritto ad assistere a entrambe le partite in programma in una determinata giornata di gare.

Tickets -> https://rb.gy/96f24

L’Italia nella fase a gironi

POOL A – Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

Belgio-Italia 0-3 (17-25, 18-25, 15-25)

Estonia-Italia 0-3 (17-25, 22-25, 20-25)

Serbia-Italia 0-3 (15-25, 19-25, 21-25)-

Italia-Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

6 settembre: ore 21.00 Germania-Italia

Il calendario generale della seconda fase

Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

Ottavi di Finale “1” (Italia vs (Macedonia del Nord/Repubblica Ceca))

Ottavi di Finale “4” (Olanda vs Germania)

Ottavi di Finale “2” (Polonia vs Belgio)

Ottavi di Finale “3” (Serbia vs (Macedonia del Nord/Repubblica Ceca))

Ottavi di finale a Varna, 8-9 settembre

8 settembre 2023

ore 17.30: Ottavi di Finale “7” (Croazia vs Romania)

ore 20.30: Ottavi di Finale “6” (Francia vs Bulgaria)

9 settembre 2023

ore 17.30: Ottavi di Finale “5” (Slovenia vs Turchia)

ore 20.30: Ottavi di Finale “8” (Portogallo vs Ucraina)

Quarti di finale a Varna, 11 settembre

QF3: Vincitrice Ottavi 5 vs 8

QF4: Vincitrice Ottavi 6 vs 7

Quarti di finale a Bari, 12 settembre

QF1: Vincitrice Ottavi 1 vs 4

QF2: Vincitrice Ottavi 2 vs 3

Semifinali a Roma, 14 settembre

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3

Finali a Roma, 16 settembre

Finale 3/4 ore 18.00

Finale 1/2 ore 21.00

