Bari: Koutsoupias, ‘Vogliamo tutti vincere il campionato’

“Sono orgoglioso di essere qui, in una società e in una piazza importante. E’ stato facile scegliere”. È così che Ilias Koutsoupias, centrocampista proveniente dal Benevento, si è presentato. “Coltivo l’ambizione di vincere il campionato, speriamo tutti di arrivare più in alto possibile. Ho grande voglia di riscatto”, ha aggiunto.

“Sono una mezzala offensiva, posso fare le due fasi, mi piace inserirmi dalle retrovie”, ha spiegato Koutsoupias descrivendo le sue caratteristiche tecniche. “I miei compagni mi hanno accolto bene, è stato facile l’ambientamento. E’ più facile inserirsi in un gruppo dove tanti sanno cosa fare avendo lavorato con Mignani. Qui – ha concluso – uno aiuta l’altro, la squadra e compatta per arrivare a obiettivi importanti”.

Per l’intervista completa, clicca QUI

