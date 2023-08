Volley: Europei donne, Italia supera la Spagna e vola ai quarti

Nella prima partita da dentro o fuori, l’Italia del ct Mazzanti batte anche la Spagna e vola ai quarti di finale degli europei femminili di volley. Dopo i cinque successi in altrettanti incontri nel Gruppo B, a Firenze le azzurre hanno superato le iberiche (3-0 / 25-23, 25-22, 25-19 i parziali). Buona la prova di Antropova, ancora una volta titolare con Egonu in panchina. Martedì, ancora a Firenze, ai quarti ci sarà la Francia che ha battuto la Romania nel proprio ottavo ma bisognerà alzare il livello di gioco per sperare di confermare il titolo del 2021.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp