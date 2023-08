Cremonese-Bari, Mignani: “Battuta una signora squadra, vittoria di sacrificio”

CREMONA – E’ visibilmente soddisfatto mister Michele Mignani per il successo ottenuto dal Bari contro la Cremonese. Questa la sua disamina nel post-partita: “Sono partite dure queste, inutile girarci intorno. Nel primo tempo qualcosa abbiamo fatto, abbiamo provato a proporre qualche ripartenza. Non sono mancate situazioni belle ma in entrambi i tempi ci siamo anche abbassati troppo in alcuni frangenti. Non siamo ancora completi, ma ci sono spirito di sacrificio ed abnegazione e questo conta”.

Sulla Cremonese: “Si veniva a giocare contro una signora squadra, contro un allenatore esperto. L’anno scorso queste partite ci capitava addirittura di perderle, è successo verso la metà della stagione. Stavolta è andata diversamente. I ragazzi hanno dato tutto anche sul piano dell’impegno. Ma, ripeto, dobbiamo cercare qualcosa in più perché quanto fatto oggi non potrebbe essere sufficiente per centrare una vittoria”.

Adesso il mercato, squadra da completare: “Cosa manca? Ne parliamo da tempo. Ora abbiamo preso un terzino sinistro (Frabotta, ndr), prendere altri elementi ancora e capire se qualcuno uscirà. Va trovato inoltre il sostituto di Menez. Ma nel mercato non sempre si può fare quello che si vorrebbe. Noi, però, siamo sempre stati vigili”.

Sul passaggio dalla difesa a quattro e a cinque: “Dorval ha vivacità, nell’opporsi e nel ripartire. Ma mettersi a cinque non è un modulo difensivo, è un’interpretazione e puoi abbassarti di meno. A Modena lo scorso anno prendemmo gol, ma altre volte ancora è andata bene. Gli episodi fanno tantissimo”.

Su Nasti, che ha fatto una partita di sostanza: “Si è sobbarcato quasi tutto il lavoro offensivo, contro giocatori strutturati ed esperti. Ha fatto una grandissima partita, per l’età che ha ha margini di miglioramento notevole. E deve ricevere palle invitanti. Sibilli? A volte sembra sia al campetto con gli amici…ma deve essere in grado a volte di chiudere meglio l’azione. Rimane un ragazzo straordinario e generoso”.

