Bari, Sibilli: “La forza di questo gruppo è nella sua unità. Felice per il gol”

CREMONA – Giuseppe Sibilli non nasconde entusiasmo per il successo ottenuto contro la Cremonese dal Bari. Il napoletano è inoltre il primo marcatore stagionale dei biancorossi: “Stracontento per questa vittoria, spero di poter migliorare sempre di più. Ma posso contare su un gruppo di qualità, dove ognuno c’è per l’altro compagno. Anche io, del resto, ritengo di essere un ragazzo generoso e mi do da fare. Posizione preferita? Sicuramente dietro le punte, ma è fondamentale farsi trovare pronto in tutte le circostanze possibili”.

Messaggi speciali per chiudere: “Dedico questa rete alla mia ragazza, sono contento anche per aver segnato davanti ai nostri tifosi. Col Cittadella saranno di più, e spero di potermi sbloccare anche al San Nicola”.

