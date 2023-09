Volley Europei Donne: Italia cede alla Turchia, resta in corsa per il bronzo

Nulla da fare per l’Italia di Mazzanti: dopo aver dominato girone, ottavi e quarti cede alla fortissima Turchia allenata da Santarelli che va in finale all’Europeo. Le azzurre perdono al tie-break con i parziali di 25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15 e vedono sfumare il sogno di bissare il successo del 2021. Decisiva, in casa Turchia, la solita Melissa Vargas. L’Italia tornerà in campo domenica 3 settembre per la finale che vale il bronzo.

Turchia-Italia 3-2 (18-25; 25-23; 15-25; 25-22; 15-6) Turchia: Orge (L), Sebnem Akoz (L), Ozbay, Vargas 26, Aykac n.e., Akman n.e., Baladin 7, Cebecioglu n.e., Sahin 1, Erdem Dundar 9, Gunes 12, Kalac 1, Aydin 1, Karakurt 15. All. Santarelli. Italia: Lubian 11, Degradi n.e., Bosio n.e., Fersino (L), Orro 1, Danesi 10, Pietrini 17, Nwakalor n.e., Sylla 11, Egonu 25, Squarcini n.e., Parrocchiale n.e., Omoruyi (L) n.e., Antropova 4. All. Mazzanti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp