Volley A2/M: New Mater Castellana Grotte, ufficializzati numeri maglia

La New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2023/2024. Comunicate le scelte fatte dagli atleti che saranno a disposizione di coach Simone Cruciani.

L’opposto colombiano Will Bermudez torna in Italia dopo le esperienze in Svizzera, Arabia Saudita, Portogallo e Romania e sceglie di indossare la maglia numero 4. Alberto Pol, Leonardo Battista e Cosimo Balestra si affidano ancora, rispettivamente, alle maglie numero 6, 9 e 16. I due registi, Emanuele Rampazzo e Alessandro Fanizza, indosseranno la 10 e la 11. Così come fatto da Fanizza, anche Nicola Cianciotta conferma il numero indossato nella passata stagione in serie A3 a Casarano, ovvero la 14. Passa ad un’inedita maglia 22 il centrale Victorio Ceban(finora aveva vestito sempre la 16), mentre conferma la 18 già scelta lo scorso anno a Porto Viro il martello Riccardo Iervolino. Passano alla 3, alla 5 e alla 8 Ismael Princi, Nicolò Ciccolella e Filippo Menchetti. Finisce sulle spalle del secondo libero la numero 13: sarà di Federico Guadagnini.

In attesa della conferma del calendario delle amichevoli di preseason 2023, partirà dalla prossima settimana la campagna abbonamenti per la prossima serie A2.

