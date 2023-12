Volley C/F, PM Potenza cambia ancora, panchina a Elena Ligrani

Turno esterno per la PM Gruppo Macchia Potenza che sarà ospite a Bari della Don Milani Volley. Settimana intensa in casa rossoblù che ha visto un altro cambio di guida tecnica. Coach Stefano Zangheri ha rassegnato le dimissioni e rescisso il contratto che lo legava alla Pm Potenza. Al tecnico di Spoleto vanno i ringraziamenti della società per quanto fatto e gli auguri per il prosieguo della carriera.

Al posto di Zangheri siederà in panchina coach Elena Ligrani che assume la guida tecnica in attesa di sviluppi e sarà affiancata dal vice Gabriele Perna che sta seguendo la prima squadra dal primo giorno di allenamento. Trasferta non semplice per le potentine che scenderanno in campo sabato 9 dicembre alle 18:30 in casa della Don Milani Bari che precede in classifica di due punti le rossoblù. Di Camillo e compagne sono reduci dalla sconfitta casalinga per 3-2 contro la capolista Citymoda Amatori Bari, un ko che ha lasciato l’amaro in bocca ma che al tempo stesso ha dato fiducia visto il tasso tecnico dell’avversaria.

