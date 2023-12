Volley B1/F, PPV Fasano: serve una prova d’orgoglio col Crotone

Dopo la sconfitta casalinga contro la Energy System Catania, laPantaleo Podio Volley Fasano riparte dalla sfida esterna con il Poseidon Crotone Volley. Sfida importante per le ragazze di coach Paolo Totero reduci da un momento di difficoltà e quindi chiamate a un pronto riscatto sia dal punto di vista tecnico che della classifica.

Una classifica che alla luce degli altri risultati ha ora bisogno di essere incrementata con il ritorno alla vittoria per rimanere agganciati al treno delle migliori che a fine campionato si giocheranno la possibilità di disputare i playoff promozione. Obbiettivo minimo da sempre dichiarato dalla proprietà gialloblu. Per questo le fasanesi sono immediatamente chiamate alla prova di orgoglio in quel di Crotone contro la Poseidon molto competitiva tra le mura amiche.

Non inganni la classifica delle calabresi ferme a solo 3 punti frutto dell’unica vittoria conquistata contro il Terrasini. Crotone allenato da coach Emiliano Giandomenico, e formato da un gruppo di giocatrici di buon livello come Chiara Santabrogio, Claudia Bellanca e Izabela Kus. Roster reduce da una sconfitta contro il Marsala e quindi ora in cerca di un pronto riscatto.

“È un momento delicato per noi – afferma il ds Micaela Cofano – ma sapremo venirne fuori, perchè sono questi momenti in cui si vede la forza di un gruppo. Bisogna rialzarsi presto e tornare a credere nella nostra forza per riprendere quella marcia vincente che ci stava accompagnando nelle prime gare di questo campionato”.

Match che vedrà l’assenza del capitano Chiara Vinciguerra uscita per un infortunio al ginocchio sinistro nella gara interna contro il Catania.

Start alle ore 18:00 presso il Palakro di Crotone con la direzione dei signoriMastronicola Giuseppe e Rutigliano Marcello

