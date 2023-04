Volley C/F: Dinamo Molfetta, vittoria preziosa con Orta Nova

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Dinamo CAB Molfetta, che nella terz’ ultima partita di campionato ha battuto 3-1 in trasferta l’Olympia Orta Nova. Partita mai in dubbio per le ragazze allenate da Franco Marzocca che hanno vinto agevolmente il primo, il terzo e il quarto set, subendo il ritorno delle padrone di casa soltanto nel secondo set. Alle ragazze in maglia arancio va dato atto di aver interpretato la gara con concentrazione per buona parte di essa, evitando di prendere così sottogamba l’avversario, fanalino di coda del torneo.

Primo set che si apre nel segno della Dinamo. Sul 3-0 per le ragazze in maglia arancio, l’Orta Nova entra in partita e accorcia le distanze. Ci pensa Panunzio e successivamente Lazzizera realizzando tre punti di seguito ad allungare sulle avversarie. Un vantaggio che sale maggiormente a + 7 grazie ai punti realizzati da Parisi e Panunzio. Pregevole l’azione corale ben interpretata da Cervelli che firma il 18-10 per la Dinamo . Risultato pefezionato dal muro vincente di D’Agostino e successivamente da quello di Gambardella e Parisi. Ci pensa ancora D’Agostino a chiudere il primo set sul risultato di 25-14 per la Dinamo. Un risultato assolutamente convincente che fa ben sperare per il proseguo, così come il primo parziale del secondo set con le ragazze in maglia arancio subito avanti di quattro lunghezze sulle avversarie. Pian piano l’Orta Nova cresce, prende coraggio e mette in difficoltà la Dinamo. È un set completamente diverso dal primo, combattuto punto a punto . Sono le padrone di casa a passare in vantaggio sull’8-7, immediatamente riprese da Gambardella (8-8) e Lazzizzera (9-9). Si va avanti in questo modo per altri dieci punti sino al 19-19. Abbattista sostituisce D’Agostino e coach Marzocca manda in campo anche Sciancalepore per Cervelli, ma la scossa non arriva . L’Orta Nova si porta a +2 sul finale di set, la Dinamo pareggia ancora, si riporta in vantaggio, ma sul 24-22 fallisce il set point, prima di farsi riacciuffare dalle daune che fanno proprio il secondo set sul 26-24. Tutto da rifare per le ragazze in maglia arancio che, tuttavia, ripartono subito nel terzo set quasi totalmente in discesa. In pochi minuti si ritrovano sul 5-0, quando il primo punto dell’Orta Nova arriva soltanto sul 6-0. Vantaggio che si fa più largo sul 9-2. Le padrone di casa non sono le stesse del secondo set e permettono alla Dinamo di controllare agevolmente. Le distanze si fanno sempre più larghe. Sul 20-6 la Dinamo CAB Molfetta si appresta a chiudere il terzo set. Lo fa con Parisi, Cervelli e Panunzio con risultato di 25-8. La possibilità di chiedere i conti la Dinamo la ottiene subito nel quarto set, quasi fotocopia del terzo. Vantaggio importante sin dall’avvio con un 6-1 in proprio favore. Le molfettesi ci credono e con Panunzio, Cervelli e Lazzizzera si portano sul 10-3. La risposta dell’Orta Nova arriva di li a poco, accorciando le distanze e portandosi sino a -4. Non basta questo per spaventare le ospiti che sul 16-10 proseguono la loro marcia verso la vittoria finale, conquistando con Lazzizzera anche il quarto set su risultato di 25-16. «Solo qualche errore ha condizionato leggermente questo match – è stato il commentato a fine gara di Cristina D’Agostino – che tuttavia siamo riuscite agevolmente a controllare. Questa vittoria ha un valore molto importante e faremo di tutto per chiudere il campionato al meglio per fare i conti soltanto alla fine». Soddisfatto delle sue ragazze anche coach Marzocca che non si sottrae alla sua consueta analisi critica. «Buona prestazione, sarebbe stata ancora migliore se non avessimo mollato mentalmente nel secondo set – ha commentato – È questo il nostro tallone d’Achille: adagiarci sugli “ allori”; ovviamente questo neo non ci permette di essere sempre agguerrite con chiunque». Domenica 30 marzo la Dinamo CAB Molfetta torna al Pala Poli per affrontare la Volley’s Eagles.

Esce sconfitta dalla trasferta di Triggiano la Prima Divisione Maschile della Dinamo CAB Molfetta contro la Trivianum Asd con risultato di 3-1 (parziali 27-25; 25-22; 25-27; 25-14). Questo il commento del coach Fabio D’Agostino. «Partita giocata in piena emergenza a causa delle tante defezioni e con alcuni ragazzi costretti a sacrificarsi in ruoli non propri, ma nonostante ciò, giocata quasi totalmente punto a punto, contro una squadra vogliosa di fare risultato e che già all’andata ci aveva costretto al tie-break. Purtroppo è un periodo in cui ci gira tutto storto, e l’ennesimo infortunio della stagione lo conferma, ma dobbiamo essere bravi a non disunirci e a stringere i denti per arrivare al meglio alle gare che contano». Torna a giocare tra le mura amiche della Palestrina del Pala Poli anche la Prima Divisione Maschile che domenica 30 aprile affronterà la Carbonara Volley.

Olympia Orta Nova – Dinamo CAB Molfetta 1-3 (14-25; 26-24; ; 8-25; 16-25)

Dinamo CAB Molfetta: D’Agostino (palleggiatrice) – Cervelli (opposto) – Lazzizzera / Gambardella (centrali) – Parisi/Panunzio (schiacciatrici) – Ayroldi (libero). All. Marzocca

Olympia Orta Nova: Colonna (palleggiatrice) – Massafra (opposto) – Bruno/ Gesualdi (centrali) – Fanizza/Roggia F.(schiacciatrici) – Roggia M.(libero). All. Massa

