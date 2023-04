Volley: Puglia, assegnati i titoli regionali U15M e U14F

Sono state assegnati a Massafra i titoli regionali U14F e U15M rispettivamente alle brindisine del Casale Volley 3 e alla formazione castellanese della Materdominivolley.it che in Finale nel pomeriggio hanno battuto Cutrofiano e la Vibrotek Volley.

Il titolo di campioni regionali proietta quindi le brindisine alle Finali Nazionali Giovanili U14 in programma dal 16 al 21 maggio a Cesena e la Materdominivolley.it Castellana Grotte alle Finali Nazionali U15 che si giocheranno a Prato sempre dal 16 al 21 maggio.

Eletti MVP delle finali Samuel Frascella della Vibrotek Volley nella finale U15 maschile, Sara Palmisano Romano del Casale Volley 3 di Brindisi per la finale U14 femminile.

Campioni regionali U15M

Materdominivolley.it Castellana Grotte: Guerrieri Giovanni Matteo, Galiano Nicolas, Costantini Davide, Settanni Cristiano, Fabio Martellotta, Notarnicola Mario Francesco, Terrafina Davide, Urbaez Perez Andrew Sterling, De Luca Francesco, Porrelli Giuseppe, Carbotti Matteo, Picchi Matteo, Netti Gabriele, Ricchia Samuele. Farella Domenico (All.), Luca Leoni (2 All.)

Campioni regionali U14F

Casale Volley 3: Capriati Carlotta, Raffaella Ilenia, Palmisano Romano Sara, Alessia Campanaro, Esposito Melissa, Palmisano Romano Marta, Barile Chiara, Vasile Ludovica, D’Alesio Dalila, Prudentino Siena, Campioto Chiara, Muschio Ludovica, Bonazza Marianna. Casalino Rossella (All.), Barduro Manuela (2 All.)

Final4 Regionale U15M

23.04.2023 ore 11.00 – Semifinali

MATERDOMINI SRL – PRONTASS NEW SOFT LECCE 3-0 (25-18, 27-25, 25-11)

https://youtube.com/live/ oqMlBoutEGo?feature=share

ASD M.B. VOLLEY RUFFANO – VIBROTEK VOLLEY 0-3 (23-25, 24-26, 20-25)

https://youtube.com/live/ Sdug40ZcWYY?feature=share

23.04.2023 ore 17.00 – Finale 1°/2° posto (Palazzetto dello Sport – Massafra (TA))

MATERDOMINI SRL – VIBROTEK VOLLEY 3-0 (25-22, 27-25, 25-16)

https://youtube.com/live/ b2TPn0Gk_iM?feature=share

Final4 U14F

23.04.2023 ore 10.30 – Semifinali

NVG JOY VOLLEY – CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 0-3 (12-25, 18-25, 18-25)

https://youtube.com/live/ OXm7Kz6ERZk?feature=share

CASALE VOLLEY – QUALY LAB AVP 3-1 (25-21, 21-25, 25-8, 25-16)

https://www.youtube.com/live/ zoMVx4jpAug?feature=share

23.04.2023 ore 16.30 – Finale 1°/2° posto (Palasporting 1 – Massafra (TA))

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – CASALE VOLLEY 0-3 (22-25, 23-25, 22-25)

https://youtube.com/live/ Psw2rTrrgmA?feature=share

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili 2023

Finale Under 19 maschile: 23-28 maggio, Agropoli (Campania)

Finale Under 18 femminile: 23-28 maggio, Vibo Valentia (Calabria)

Finale Under 17 maschile: 30 maggio-4 giugno, Trentino-Valsugana (Trentino Alto Adige)

Finale Under 16 femminile: 30 maggio – 4 giugno, Catania (Sicilia)

Finale Under 15 maschile: 16-21 maggio, Prato (Toscana)

Finale Under 14 femminile: 16-21 maggio, Cesena (Emilia Romagna)

