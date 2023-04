Volley C/F: Dinamo Molfetta, trasferta non proibitiva

Mettere in campo la stessa voglia, determinazione ed aggressività vista nell’ultimo match contro l’Amatori Bari e soprattutto dare continuità ai progressi visti proprio nell’ultima uscita.

E’ questa la “mission” che attende la Dinamo CAB Molfetta sabato 22 aprile con l’Olympia Orta Nova. Le ragazze di coach Marzocca affronteranno la formazione dauna in trasferta nella Tensostruttura Comunale di Orta Nova con inizio alle ore 18.30.

Si tratta della penultima trasferta che la Dinamo affronterà, sulla carta non proibitiva per il fatto che l’Olympia Orta Nova occupa l’ultimo posto in classifica. Potrebbe essere proprio questo il mordente per continuare a far punti e guadagnare una migliore posizione in classifica in vista della fase finale della regular season.

Ed è proprio partendo dall’ultima avvincente gara disputata contro l’Amatori Bari che la Dinamo ha ripreso gli allenamenti, puntando fortemente sui progressi visti contro le baresi. Due le partite vinte dalla formazione dauna su 23 partite disputate con 7 punti in classifica conquistati.

La Dinamo dovrà fare in modo di tenere alta la concentrazione non perdendo di vista l’obiettivo seppure in una gara assolutamente alla portata. E’ quanto affermato anche da Elettra Gambardella, centrale della Dinamo nelle consuete dichiarazioni pre match. «Domenica siamo riuscite ad esprimere un bel gioco di squadra – ha commentato – dimostrando il nostro valore sul campo. Ed è quello che dobbiamo fare anche nelle ultime partite di questa stagione a partire proprio dal prossimo impegno contro l’Orta Nova. Vogliamo vincere e allungare la striscia positiva».

Contemporaneamente al match delle ragazze, scenderà in campo anche la Prima Divisione Maschile della Dinamo CAB Molfetta impegnata sabato 22 aprile alle ore 18.30 in trasferta presso il Palazzetto dello Sport di Triggiano contro il Trivianum ASD. Sarà l’occasione immediata per i ragazzi di Fabio D’Agostino per riscattare l’ultimo ko interno rimediato domenica scorsa.

