Futsal C1/M: Azzurri Conversano, ultima chiamata per la salvezza

Ultima giornata di campionato con vista derby per gli Azzurri Conversano. La banda del presidente Mino De Girolamo chiuderà la regular season ospitando, tra le mura amiche del palazzetto Pineta, la Volare Polignano, una delle compagini più in forma del girone, reduce da sei vittorie consecutive e ormai più che tranquilla in chiave salvezza.

Discorso tutt’altro che analogo rispetto ai conversanesi che attraversano un momento molto delicato anche se il pareggio conquistato in casa del Futsal Brindisi, insieme all’ottima prestazione offerta su un campo difficilissimo, ha ridato entusiasmo all’ambiente che contro i polignanesi si gioca tantissimo in virtù di una classifica che vede gli uomini di Giliberti in piena lotta per evitare quel terz’ultimo posto che, di fatto, porterebbe a proseguire la stagione con la coda dei playout da affrontare contro il Barletta C5.

Attualmente Azzurri e Cus Bari sono appaiate in graduatoria con 24 punti all’attivo, ma con i baresi che possono contare sul vantaggio negli scontri diretti per cui a capitan Cannone e compagni potrebbe non bastare ottenere i tre punti se anche la formazione del capoluogo vincesse proprio in casa del Barletta C5.

Ma in questo momento non c’è tempo per fare calcoli, l’unico obiettivo in casa Azzurri è quello di preparare al meglio la sfida con la Volare e provare in tutti i modi a conquistare il bottino pieno. Per l’occasione il tecnico conversanese farà a meno dei soliti noti D’Ecclesiis, Aiuto, Caradonna e Pedone, e dovrà valutare le condizioni di Masi e Ciavarella.

Per il resto confermati gli stessi effettivi che sono scesi in campo al palasport “Da Vinci” di Brindisi con l’augurio che il calore e l’entusiasmo del popolo del Pineta possa trascinarli al successo. Al Pineta dirigono l’incontro i sigg. Edoardo Di Gregorio della sezione di Taranto e Gianmarco Spedicato della sezione di Lecce. Fischio d’inizio alle ore 16.

