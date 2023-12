Volley C/F, Dinamo Molfetta: la vittoria di Bari vale il primato

Una Dinamo determinata, consapevole delle proprie forze e soprattutto concentrata dall’inizio alla fine del match. E’ così che le ragazze di coach Marzocca, battendo, in trasferta, il Citymoda Amatori Bari, si prendono la testa della classifica (in coabitazione con l’ASD Zest) al termine di una partita avvincente.

E’ stata la vittoria del gruppo, unito per tutta la durata della sfida, dove, tuttavia, la forza delle singole (vedi Fracchiolla, Cosentino, Lazzizzera, Cervelli e Parisi) hanno fatto la differenza, permettendo alla Dinamo CAB Molfetta di non subire più di tanto il ritorno delle avversarie e di chiudere il girone di andata da prima della classe.

Finisce 0-3 per le ragazze in maglia arancio il conteggio dei set vinti, in un Pala Carbonara pieno come nelle grandi occasioni. La Dinamo non delude i suoi tifosi, dimostrando come con la determinazione e con la testa si può affrontare qualsiasi avversario, anche la prima in classifica. Nel primo set le baresi dell’Amatori Volley partono forte, piazzando un immediato 5-0 che costringe coach Marzocca al primo time out.

L’Amatori, inizialmente più organizzata e precisa, mantiene il distacco dalle molfettesi sul 9-3, prima che Zakrajšek e Cervelli non suonano la carica per la Dinamo. Le ragazze in maglia arancio ci credono e con Lazzizzera e Fracchiolla si portano a -3 dall’Amatori. Sul 17-11 per le baresi, la Dinamo si scuote, prende in mano il pallino del gioco, recuperando punti preziosi e sfruttando gli errori al servizio delle padrone di casa.

Il muro vincente di Lazzizzera regala alle ragazze in maglia arancio il 18° punto con una rimonta completata da Parisi sul 23-23. L’Amatori va in bambola e Lazzizzera chiude il primo set sul 23-25. Quanto visto sul finale di primo set lo si rivede ad inizio del secondo con l’Amatori costretta subito ad inseguire. Sul 2-6 per le ospiti, le baresi rientrano timidamente in partita portandosi a -1. Alle schiacciate vincenti di Fracchiolla e alle intuizioni di Cosentino, risponde l’Amatori che raggiunge il pari sul 13-13/15-15. La fine del secondo set è accesa, quanto incerto: sul 23-23 è la Dinamo a riprendere il controllo del gioco, è brava a non disunirsi portando a sua favore anche il secondo set sul risultato di 23-25. Il match regala spettacolo e il terzo set non è da meno.

L’avvio è di quelli combattuti dove ad avere la meglio è ancora la Dinamo precisa e puntuale a muro con Mastropasqua e Fracchiolla. Tutto questo vale l’iniziale 2-4 in favore delle ospiti. A testa bassa la Dinamo continua ad attaccare e a far punti con Parisi e Lazzizzera, senza contare i preziosi recuperi di Panunzio. Sul 4-9 per le ragazze in maglia arancio si assiste ad una serie di servizi sbagliati da una parte e dall’altra, ma tuttavia è ancora la Dinamo a controllare il set. Su uno dei timeout chiesti da coach Cassano, l’Amatori prova a rientrare portandosi sino a -1 dalle ospiti, ma non riuscendo mai a riprendere in mano il pallino del gioco. Ed è così che Cosentino fa esplodere di gioia i tifosi molfettesi accorsi a Bari, mettendo il sigillo sul set e sul match rispettivamente con parziale 18-25 e finale 0-3.

Tanto l’entusiasmo tra le ragazze in maglia arancio che a fine match con Panunzio e Cosentino ai microfoni affermano: «Ci siamo meritati questi tre punti e siamo felicissime per questo chiudendo al meglio il girone di andata – hanno commentato – Adesso iniziano altre bellissime sfide che dovremo condurre provando a non lasciare punti per strada. Quella contro l’Amatori è stata una grande prova di carattere perché vincere su questo campo non è mai facile. Le avversarie erano cariche tanto quanto noi e dopo un iniziale svantaggio siamo riuscite a recuperare, incanalando il match dalla nostra parte».

Soddisfatto per il buon esito del match con l’Amatori anche il coach Franco Marzocca. «Da parte delle ragazze – ha sottolineato – è stata una prova con poche “ sbavature” e, come negli ultimi due set a Terlizzi, ogni scambio lungo l’abbiamo , quasi sempre, vinto noi. Questo ci deve dimostrare quelle qualità caratteriali e tecnico- tattiche che abbiamo. Era difficilissimo vincere sul campo dell’Amatori Bari, ma la squadra, a parte l’inizio del primo set, ha combattuto punto su punto, senza dare troppo vantaggio all’avversario. Sono orgoglioso di queste ragazze e spero che questa vittoria abbia, finalmente, fatto capire loro il potenziale che hanno».

La Dinamo CAB Molfetta esulta anche per l’approdo ai quarti di finale di Coppa Puglia. Si tratta di un altro prestigioso risultato che vedrà le ragazze in maglia arancio affrontare il prossimo 3 o 4 febbraio l’ASD Zest Terlizzi. Da lunedì 18 dicembre si riparte con la prima giornata del girone di ritorno che vedrà la Dinamo sfidare al Pala Poli la PM Volley alle ore 21 . Sconfitti, ancora una volta, i ragazzi della Serie D della Dinamo. Al Palafiori di Terlizzi finisce 3-0 (25-19; 25-19; 25-23) contro la GRI.MA SRL Terlizzi.

Come di consueto è toccato al coach Fabio D’Agostino commentare l’esito della gara. «È stata una partita in cui abbiamo mostrato dei passi avanti in quasi tutti i fondamentali – ha commentato – Siamo cresciuti nella correlazione muro-difesa, tirando su molti più palloni rispetto alle precedenti gare, che però non siamo stati in grado di sfruttare adeguatamente con una costruzione decisa e cinica. Manchiamo ancora della lucidità necessaria nei momenti fondamentali dei set, quelli in cui ordine ed esperienza fanno la differenza, ma usciamo a testa alta dal campo della capolista e con nuove consapevolezze sulle quali lavorare per i prossimi match». Domenica 17 dicembre i ragazzi della Serie D Dinamo tornano al Pala Poli presso la Palestrina per sfidare la Michele Caroli SRL alle ore 18.

CITYMODA AMATORI VOLLEY BARI – DINAMO CAB MOLFETTA 0-3 (23-25; 23-25; 18-25 )

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice) – Zakraisek (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca.

Citymoda Amatori Volley Bari: Belviso (palleggiatrice) – Capriati (opposto) – De Angelis/ Di Ciaula (centrali) – Vermiglio/Ivona (schiacciatrici) – Mastrorocco(libero). All. Cassano

