Lunedì 18 dicembre, a Lecce la 16a ‘Festa del Volley Salentino’

Sarà una serata tutta dedicata alla pallavolo salentina, tra passato, presente e futuro, con la consueta cerimonia di premiazione di eccellenze e personalità del movimento pallavolistico salentino, sarà anche l’occasione per lo scambio di auguri di Natale con l’augurio di un buon nuovo anno, raccontando ciò che è stato l’anno che sta per concludersi e cosa arriverà nel 2024.

Lunedì 18 dicembre presso l’Hotel Messapia di Lecce, torna la “Festa del Volley Salentino”, giunta alla sua sedicesima edizione, appuntamento storico del CT FIPAV Lecce che vuole, come ogni anno, celebrare la sua pallavolo, facendolo di fronte a personalità del volley territoriale, nazionale e internazionale.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, numero uno della pallavolo italiana, che avrà modo di abbracciare la “sua” gente, insieme anche al Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, per anni Presidente del CT FIPAV Lecce.

Tra le presenze illustri anche quella del Commissario Tecnico della Nazionale maschile campione del Mondo Fefè De Giorgi e di Vincenzo Fanizza, medaglia d’oro alle Universiadi nel 2023 alla guida della Nazionale B.

Saranno assegnati i premi alle società neo affiliate, alle storiche giunte ai 50 anni di attività, a chi ha raggiunto risultati nei campionati di serie e categoria nella passata stagione, e anche a chi si è distinto come allenatore o atleta con la consegna dei premi come Miglio Atleta al maschile e al femminile e il premio “Fernando Panico” 2023” per il tecnico salentino che si è messo in evidenza con i risultati ottenuti sul campo.

A presentare l’evento è il Presidente del CT FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni: “La Festa del Volley Salentino è un momento importante per il nostro movimento, è il momento in cui ci allontaniamo un attimo dal campo per raccontare quanto di bello è stato fatto nel corso della stagione e celebrare le eccellenze del nostro territorio con uno sguardo a cosa sarà nel nuovo anno. Cerchiamo di fissare questo momento nel periodo natalizio in modo da poterci scambiare anche gli Auguri di Natale e di buon anno, è giusto vivere anche questi momenti di convivialità nei quali staccare dal lavoro che quotidianamente i nostri dirigenti, allenatori, atleti e addetti ai lavori portano avanti in palestra. Il movimento salentino gode di buona salute, possiamo dirlo, e a testimoniarlo sono i risultati raggiunti a livello organizzativo e di risultati nel nostro territorio e per questo non posso che ringraziare tutte le pedine del movimento salentino dal nostro Consiglio Territoriale ai collaboratori ma prima di tutto le nostre instancabili società. Ci prepariamo ad un anno importante, che sicuramente vedrà il Salento protagonista di una serie di eventi dentro e fuori dal campo, la Festa del Volley sarà sicuramente occasione per qualche anticipazione ma soprattutto per ringraziare chi sarà al nostro fianco in questo percorso. L’invito che faccio alle società e di prender parte a questa serata, lo potranno fare con le solite modalità attraverso la procedura sul nostro sito federale, per vivere insieme un momento di festa ma anche di confronto”.

