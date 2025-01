Volley A3/M, Gioia del Colle chiude gennaio sfidando Sabaudia

Sarà la sfida casalinga con la Vidya Viridex Sabaudia a concludere un gennaio intenso per la Joy Volley, protagonista di una striscia positiva di cinque vittorie consecutive nel girone Blu di Serie A3 Credem Banca. La squadra di coach Sandro Passaro, attualmente seconda in classifica a quattro punti dalla capolista Romeo Sorrento, tornerà domenica 26 al PalaCapurso dopo le trasferte vincenti di Marsicovetere e Campobasso.

Di fronte al proprio pubblico, i biancorossi cercheranno di riscattare la sconfitta subita all’andata sul taraflex del PalaVitaletti. Settima in classifica a dieci punti di distanza dalla Joy Volley, Sabaudia si presenta con un bilancio recente di due vittorie, con Aurispa Lecce e Castellana Grotte, e una sconfitta, con Lagonegro.

La formazione ospite, guidata da coach Nello Mosca, punta sul talento dell’opposto Samuel Onwuelo, secondo miglior realizzatore del campionato con 286 punti, oltre a un’ottima capacità in battuta (18 ace stagionali). Accanto a lui, probabile il sestetto con Mario Catinelli Guglielminetti in regia, Riccardo Mazzon e Sebastiano Stamegna come schiacciatori, Matteo Pizzichini e Armando De Vito al centro, e Andrea Rondoni come libero.

“Siamo determinati a riscattare la prova dell’andata e affrontare al meglio una squadra che lotterà fino all’ultimo. L’obiettivo è proseguire la striscia positiva e prepararci al meglio per i playoff”, dichiara il palleggiatore biancorosso Riccardo Martinelli.

Il match, diretto dagli arbitri Claudia Lanza e Mariano Gasparro, inizierà alle ore 16:00 e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, con il commento di Mimmo Guagnano.

