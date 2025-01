Volley D/F, PM Potenza alle Final Four di Coppa Campania

Stop al campionato di Serie D campana, ma non per la Pm Gruppo Macchia Potenza, che grazie al primo posto conquistato a fine girone di andata si è guadagnata l’accesso alle Final Four di Coppa Campania.

Domenica 26 gennaio, alle 18.00, la squadra allenata da coach Marco Orlando scenderà in campo per la semifinale con la Carbat Matese, imbattuta nel Girone A e padrona di casa. In palio c’è un posto nella finale (data ancora da definire) con la vincente dell’altra semifinale tra Italyft Marechiaro e Bcc Capaccio Paestum, dominatrici rispettivamente dei Gironi B e C.

“Affrontiamo questa partita con grande serenità e voglia di fare bene – ha dichiarato Marco Orlando alla vigilia –. Siamo contenti di aver raggiunto un traguardo prestigioso come la semifinale, qualificandoci al primo posto del nostro girone”.

La sfida si preannuncia complicata, anche a causa delle difficoltà del momento: “Giochiamo contro un’avversaria temibile, imbattuta, e sicuramente ben preparata – ha sottolineato il tecnico –. Noi, purtroppo, stiamo affrontando un periodo sfortunato con assenze e infortuni che hanno condizionato anche le ultime due gare. Tuttavia, la voglia di fare bene non manca e, in una partita secca, tutto può succedere. Daremo il massimo, rappresentando con orgoglio la Basilicata”.

Oltre a sognare la finale, la partita servirà alla Pm Gruppo Macchia Potenza per mantenere il ritmo in vista della ripresa del campionato. “Dopo questo impegno – ha concluso Orlando – cercheremo di recuperare gli infortunati e concentrarci sul nostro obiettivo stagionale”.

