Volley A3/M: Bari, Laforgia ‘Playoff risultato positivo al debutto’

Calato il sipario sulla prima stagione disputata nel campionato di serie A3 Credem Banca, in casa Gruppo Stamplast M2G Green Bari è già tempo di bilanci. L’accesso ai playoff raggiunto alla prima esperienza nella terza serie nazionale è sicuramente un traguardo prestigioso, che dà continuità e valore al progetto sportivo portato avanti dal sodalizio biancorosso con passione ed entusiasmo.

A pochi giorni dall’eliminazione subita per mano della Farmitalia Catania nella serie degli ottavi di finale, fa il punto della stagione con il presidente Antonio Laforgia: “Non sono amareggiato per l’uscita dai playoff – le sue parole ai canali social del club -. Siamo stati eliminati da una Farmitalia Catania in grande ripresa che, è giusto ricordarlo, ha dominato nel corso della regular season, perdendo solo al fotofinish la vetta della classifica. Per la nostra società, al debutto nella categoria, l’accesso ai playoff è da considerare un risultato importante. Resta solo un po’ di rammarico per il piazzamento finale nel girone Blu. Abbiamo pagato a caro prezzo i tanti punti persi in gare in pieno controllo, soprattutto nel girone d’andata, e il rendimento altalenante avuto negli ultimi due mesi“.

Per il numero uno biancorosso l’avventura in A3 ha rappresentato il superamento di un ulteriore step di crescita per la sua società: “Rispetto alla Serie B, l’A3 è tutta un’altra categoria – confessa -. Un campionato difficile, avvincente e impegnativo, che assorbe tantissime energie, ma porta a un salto di qualità importante sotto l’aspetto organizzativo e a livello di gestione societaria. Faremo sicuramente tesoro dell’esperienza acquisita quest’anno, per crescere e diventare protagonisti in questa bellissima realtà“.

Il pensiero corre già alla prossima stagione ma è troppo presto per parlare di obiettivi: “Cercheremo sicuramente di migliorare il risultato conseguito quest’anno – conclude il presidente Laforgia -. Confidiamo, come sempre, nel prezioso supporto di tutti i nostri sponsor e di tutte quelle realtà imprenditoriali che vorranno sposare il nostro progetto sportivo. Vogliamo strutturarci sempre più come un’azienda, affermarci come realtà solida e di riferimento sul panorama pallavolistico e raggiungere i nostri obiettivi animati dalla forte passione che ci lega a questo sport“.

Condividi su...



Linkedin

email