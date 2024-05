Volley A3/M, Aurispa Lecce: rinnova il capitano Tiziano Mazzone

Aurispa DelCar Lecce ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con Tiziano Mazzone, schiacciatore e capitano della squadra. Mazzone giocherà con i salentini anche nel campionato 2024/25 di Serie A3 di volley, indossando per la terza stagione consecutiva la stessa maglia.

Dopo aver superato i 1000 punti in carriera nel 2022/23, Mazzone ha raggiunto un altro prestigioso traguardo nell’ultimo torneo: 1500 punti. Questo risultato lo consacra come uno degli schiacciatori di posto quattro più prolifici della Serie A3, confermandosi elemento fondamentale, sia tecnicamente che umanamente, per il roster guidato da mister Tonino Cavalera.

Nato nel 1995 per 199 centimetri, Mazzone ha esordito con la Major Roma, vincendo i primi titoli di squadra con l’Itals Trento. Con quest’ultima società ha debuttato in Superlega conquistando anche la maglia azzurra e ottenendo la medaglia di bronzo ai mondiali Under 23. La carriera del 28enne è poi proseguita a Ravenna, Cuneo, Lagonegro, Siena e Brescia, fino ad approdare, tre anni fa, all’Aurispa DelCar, sposando con convinzione il progetto della squadra.

