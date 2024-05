Volley A2/F, Melendugno: Federica Ferrario nuovo ‘ministro della difesa’

Federica Ferrario è il nuovo “ministro della difesa” della Narconon Melendugno.

Nata nel 2001, Federica Ferrario ha fatto tanta gavetta sin dai tempi del settore giovanile. Ha mosso i primi passi a Laveno, passando poi per Vergiate, Cislago, Monza e infine Novara. Con la maglia dell’Igor Novara è stata premiata come miglior libero alle finali nazionali Crai 2018.

Nel 2019 ha fatto il salto nel “mondo delle grandi”, approdando a Vallefoglia in Serie B1, poi per tre campionati a Soverato in A2. Nell’ultima stagione è stata protagonista in Serie A1 con Cuneo.

Federica è nota per far esaltare il pubblico con le sue spettacolari difese e negli ultimi anni il rendimento in ricezione ha raggiunto livelli eccellenti.

L’arrivo a Melendugno è stato fortemente voluto dallo staff tecnico, che l’ha già allenata per tre anni a Soverato e ha sempre apprezzato le sue qualità tecniche e caratteriali. L’entusiasmo e la determinazione di Federica saranno il motore trainante della seconda linea del Narconon.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author