Volley A2/M: Castellana torna al PalaGrotte dopo un mese

A quasi un mese di distanza dalle vittorie con Lagonegro (in campionato) e con Cantù (nella semifinale di Coppa), il Pala Grotte di Castellana torna ad ospitare una gara casalinga della Bcc Castellana Grotte. Si riparte dalla 19esima giornata della serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile con la formazione allenata da Jorge Cannestracci che attenderà l’arrivo dell’Hrk Motta di Livenza. Si andrà in campo domenica 12 febbraio 2023, con inizio anticipato alle ore 17.

La New Mater ricomincia così il proprio cammino dopo le due importanti vittorie in trasferta con Brescia e Bergamo e dopo aver perso la finale della Del Monte Coppa Italia A2 nello scorso weekend in casa del Vibo Valentia. Tanti significati che si incrociano con la certezza dell’attuale secondo posto in classifica da difendere e con la voglia di dare seguito ai tre successi consecutivi in campionato. Sono sei (quattro in campionato e due in Coppa Italia), peraltro, le vittorie di fila della Bcc Castellana Grotte al Pala Grotte con l’ultimo stop che risale al 7 dicembre 2022 quando ancora Vibo si impose al Pala Grotte per 1-3.

“Sicuramente c’è stata delusione sabato scorso per il risultato della finale di Coppa – ha commentato Claudio Cattaneo, schiacciatore classe 1997 del Castellana, proprio a Motta nella passata stagione – Ma c’è anche stata soddisfazione per un importante traguardo raggiunto. Ora, però, dobbiamo unirci come abbiamo sempre fatto in allenamento e in partite e porci nuovi importanti obiettivi. Siamo consapevoli del nostro valore e lavorando duro sappiamo di poterci togliere nuove soddisfazioni con grande attenzione e determinazione. Già a partire dalla gara di domenica con Motta: loro sono affamati di punti e non avranno nulla da perdere. Siamo chiamati ad una prova di maturità, molto importante per la nostra stagione”.

La 19esima giornata con tanti scontri diretti (uno su tutti quello che sabato 11 mette di fronte Santa Croce terza e Vibo Valentia prima) e un mese di febbraio con due gare interne e una in trasferta sono i focus su cui lavorare per la Bcc Castellana: “Non dobbiamo assolutamente guardare con apprensione alla classifica – ha continuato Cattaneo – Dobbiamo valutare giornata dopo giornata le sfide e le opportunità e prepararci al meglio possibile. Vincere e prendersi i tre punti in ogni partita è l’unico modo che ci consentirà di affrontare al massimo questo finale di regular season. Con Motta, nella trasferta delicatissima di Cantù, ancora con Reggio Emilia in casa: tutte partite toste. Due di queste per fortuna le affronteremo con il supporto del nostro pubblico che a Vibo ci hanno dimostrato grande affetto, sostegno e vicinanza”.

“Siamo tutti coinvolti al massimo in questo progetto – ha concluso lo schiacciatore nato a Pietra Ligure – Siamo un gruppo unito, il livello in allenamento è alto e ogni domenica chiunque viene chiamato in causa offre il proprio contributo. Siamo cresciuti dall’inizio dell’anno e questo è molto importante”.

Tre i precedenti tra Castellana Grotte e Motta di Livenza: due i successi pugliesi, una la vittoria veneta. Nella gara di andata si è imposta la Bcc Castellana con il punteggio di 0-3. Nell’unico precedente giocato al Pala Grotte successo della New Mater al tie break.

Saranno Pierpaolo Di Bari di Fasano (Br) e Stefano Chiriatti di Lecce, gli arbitri della partita. Entrambi hanno già diretto una volta i gialloblù in questa stagione (a dicembre con Porto Viro Di Bari, a gennaio con Lagonegro Chiriatti).

Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Motta di Livenza (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria dello stesso Pala Grotte, aperta venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e anche domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.

