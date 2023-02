Volley C/F: Dinamo Molfetta, l’imperativo è ripartire subito

Imperativo: ripartire! E farlo subito, alla prima occasione disponibile. L’occasione è di quelle possibili, ma insidiose. Una gara che si annuncia aperta a ogni risultato e assolutamente non scontata.

Si può introdurre in questo modo la prossima sfida che attende la Dinamo CAB Molfetta sabato prossimo 11 febbraio contro l’ASD ASEM Volley Bari. Si tratta della prima trasferta del girone di ritorno che le ragazze in maglia arancio disputeranno alle ore 18.30 presso la Palestra dell’IISS “Majorana” di Bari.

Premesso che nessun gara è semplice in questo campionato di serie C aperto ad ogni possibilità, lo sarà men che meno il prossimo match contro l’ASEM Bari, squadra desiderosa di riscatto dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro Acquaviva.

La formazione barese ha come suo punto di forza l’ importante radicamento sul territorio, disputando diversi campionati giovanili. Dunque un settore giovanile motivato e determinato. Un aspetto che si è notato anche durante la gara di andata disputata al Pala Poli quando l’ASEM Bari fu battuta dalla Dinamo soltanto al tiebreak lasciando aperta la gara sino all’ultimo.

Sarà necessaria attenzione, concentrazione e quella “cattiveria” più volte richiesta dal coach Franco Marzoccaanche in occasione dell’ultimo match affrontato contro la capolista Altamura. E’ indubbio che sarà una bella sfida in cui le due formazioni proveranno a vincere perscalare la classifica che vede le ragazze in maglia arancio a quota 22 punti in classifica, seguite proprio dall’ASEM Bari a quota 16.

«L’ASEM è una formazione che ci ha messo parecchio in difficoltà all’andata lottando punto su punto e su ogni palla – ha commentato Francesca Calò, liberodella Dinamo CAB Molfetta – Parliamo di una squadra composta da ragazze molto affiatate tra loro. Un aspetto non da poco, in grado di fare la differenza. Dobbiamo essere brave – ha concluso – a ridurre al minimo i nostri errori, entrando in campo determinate e vogliose di portare a casa i tre punti».

Quasi in contemporanea con le ragazze in maglia arancio, i ragazzi della Prima Divisione Maschile saranno a Manfredonia presso la Palestra Comunale di Via D. Alighieri per affrontare alle ore 18 la Volley Club Manfredonia 1977.

