Vittoria storica a Messina, il Taranto vede i playoff

Il Taranto sbanca Messina per la prima volta nella storia e conquista la terza vittoria consecutiva, la seconda lontano dallo Iacovone. Numeri e statistiche di una domenica perfetta per i rossoblu che ora sentono profumo di playoff.

Gara che comincia subito in discesa per il Taranto, che al 9’ è già in vantaggio: preciso cross di Mastromonaco dalla destra, Tommasini in tuffo di testa segna la quarta rete di fila con la complicità di Lewandowski che si lascia sfuggire il pallone dalle mani. Il Messina non reagisce e poco dopo la mezz’ora i rossoblu raddoppiano: su azione d’angolo Konate colpisce la palla con le mani, Lovison non ha dubbi decretando la massima punizione. Sul dischetto si presenta Antonio Romano che non fallisce spiazzando Lewandowski.

Nella ripresa il Messina non è arrembante favorendo il Taranto che si limita a controllare il match. Ma le emozioni non sono finite: all’80’, il Messina riesce ad accorciare le distanze con una punizione micidiale dal limite di Catania, ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco al momento della battuta. Sei minuti più tardi, però, i peloritani riescono ad accorciare proprio con l’ex Versienti che indovina un tiro a giro imparabile per Vannucchi. La gara si riapre, ma quando ormai è troppo tardi: dopo 3 minuti di recupero, Lovison fischia la fine.

Venredì si torna in campo per l’ultima del 2022: il Taranto ospita il Monopoli allo Iacovone per un vero e proprio scontro diretto playoff.

MESSINA-TARANTO 1-2

RETE: 9’ Tommasini (T), 32’ rigore Antonio Romano (T), 85’ Versienti (M)

MESSINA 433: Lewandowski; Versienti, Berto, Trasciani, Konate; Marino (46’ Napoletano), Fofana, Mallamo (78‘ Iannone); Grillo (78‘ Fiorani), Ngombo (46’ Zuppel), Catania. Panchina: Daga, Capilli, Ferrini, Filì, Fiorani, D’Amore, Iannone. All. Auteri.

TARANTO 3511: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi (56’ Manetta); Mastromonaco, Chapi Romano (61’ Guida), Labriola (74’ Brandi), Mazza (46’ Provenzano), Ferrara; Antonio Romano; Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Maiorino, La Monica. All. Capuano.

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Manuel Marchese di Pavia. IV:Daniele Virgilio di Trapani.

AMMONITI: Chapi Romano, Formiconi, Antonini, Antonio Romano (T); Berto, Trasciani, Zuppel, Auteri dalla panchina (M).

NOTE: Recuperi 1’/3’. Angoli 5-6. Prima dell’inizio del match, minuto di silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì scorso.