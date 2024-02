Vittoria pesantissima del Martina ad Andria, la decide Ganfornina

ANDRIA – Balzo in classifica importantissimo per il Martina che torna prepotentemente in corsa per la Serie C, i ragazzi di Pizzulli annullano la Fidelis Andria e vincono 0-1 al “Degli Ulivi”.

Ospiti subito in avanti, al 2’ Tuccitto cerca la porta ma è tutto semplice per Baietti. 6‘, ci prova Piarulli ma la sfera termina lontana dai pali. 18’, ecco l’episodio, ma anche le polemiche: punizione interessante calciata male da Ganfornina, per il direttore di gara il piazzato va ribattuto e lo spagnolo non se lo fa ripetere due volte disegnando una traiettoria stupenda che trafigge Baietti, fa esplodere la panchina martinese ma fa innervosire la squadra di De Candia.

Primo tempo povero di occasioni concrete ma impreziosito da una prodezza magistrale di Ganfornina. La gara è combattutissima e verrà condita da una marea di cartellini. Il primo squillo della Fidelis giunge soltanto al 47’, piazzato di Strambelli sulla testa di Piccioni che manda alto, l’attaccante verrà sostituito tra i fischi del proprio pubblico.

La ripresa mantiene lo stesso copione ma la gara è molto più vibrante. Al 60’ dribbling secco e filtrante diagonale illuminante di Ganfornina che taglia in due la difesa e manda Palermo a tu per tu, Feola lo stende a limite dell’area e viene espulso, fallo da ultimo uomo che tiene a galla l’Andria. Sulla conseguente punizione Ganfornina non riesce a ripetersi. 64’, tentativo di Tuccitto deviato in corner. 66’, Donida e Padalino non si intendono e pasticciano, Pinto irrompe e attacca l’area piccola servendo Virgilio che perde incredibilmente palla a due passi da Baietti, la successiva conclusione di Piarulli è centrale.

Il Martina è padrone del campo, al 72’ Ganfornina torna a mettersi in mostra con una botta che fa tremare la traversa. Primo tiro in porta della Fidelis al 73’, il rasoterra di Giambuzzi è facile per Figliola. 84’, Strambelli ha l’opportunità di colpire dalla sua mattonella ma il mancino termina tra le braccia del portiere martinese. 89’, altro cioccolatino di Ganfornina, questa volta per Tedesco che non riesce a graffiare.

La gara si innervosisce e nel recupero Telera e Dieng vengono al faccia a faccia incassando, entrambi, il doppio giallo. La squadra di Pizzulli resiste, anzi rischia pochissimo e porta a casa tre punti pesantissimi, impreziositi dagli stop di Altamura e Nardò, Fidelis fuori dalla zona play-off e contestata dal proprio pubblico, fischi per Pasquale De Candia.

ANDRIA-MARTINA 0-1

Fidelis Andria (3-4-1-2): Baietti; Donida, Telera, Padalino (34’st. Ponzo); Riefolo (23’st. Venanzio), Cecere, Feola, Giambuzzi; Strambelli; Varsi (22’st. Jefferson), Piccioni (7’st. Scaringella). All. De Candia.

Martina (4-3-3): Figliola; Nikolli (45’st. Vaticinio), Dieng, Silletti, Mancini; Virgilio, Piarulli (43’st. Langone), Ganfornina (48’st. Perrini); Tuccitto, Palermo (40’st. Tedesco), Pinto (36’st. Baglione). All. Pizzulli.

Arbitro: Pica di Roma 1.

Marcatori: 18’pt. Ganfornina (M).

Note: ammoniti: Telera x2 (A), Pinto (M), Giambuzzi (A), Piarulli (M), Mancini (M), Donida (A), Palermo (M), Dieng x2 (M), Vaticinio (M). Espulsi: 15’st. Feola (A), 47’st. Telera (A), 47’st. Dieng (M).

Angoli: 2-2

